Китай поддержит Россию после ужесточения западных санкций

Китайские власти усилят поддержку России на фоне ужесточения западных санкций в отношении Москвы, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Мы решительно против применения односторонних санкций. <...> Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства. В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку», — цитирует ТАСС Ван Вэньбиня.
По словам дипломата, Пекин надеется, что США и Россия установят конструктивный политический диалог и устранят разногласия «на равноправной основе, на принципах взаимного уважения». «Однобокие санкции — проявление гегемонии, они вызывают всеобщий протест», — добавил он.
Представитель МИД Китая отметил, что в условиях пандемии мировое сообщество должно сплотиться, чтобы преодолеть новые вызовы. «В такой ситуации необходимо активизировать усилия, нацеленные на поддержание мира и безопасности в мире», — заключил он.
UynachalnicaАлеша, заведите свой канал, и делайте с ним, что хотите! А по поводу ограничений на канале в суд идите!
PraetorianБездарность и тунеядец хочет работу сервиса просто потому, что он может... Чиновничья запретительная...
lopuh64CCCP-3 года с нуля, РОССИЯ-21год ремонт!!!!!Твою мать !!!!!
UynachalnicaЦитатаполовина работающих получает больше этой величины, половина — меньше - каких работающих при этом...