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Китай поддержит Россию после ужесточения западных санкций

Источник:
ТАСС
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Фото: Министерство обороны Российской Федерации / CC BY 4.0

Китайские власти усилят поддержку России на фоне ужесточения западных санкций в отношении Москвы, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы решительно против применения односторонних санкций. <...> Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства. В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку», — цитирует ТАСС Ван Вэньбиня.

По словам дипломата, Пекин надеется, что США и Россия установят конструктивный политический диалог и устранят разногласия «на равноправной основе, на принципах взаимного уважения». «Однобокие санкции — проявление гегемонии, они вызывают всеобщий протест», — добавил он.

Представитель МИД Китая отметил, что в условиях пандемии мировое сообщество должно сплотиться, чтобы преодолеть новые вызовы. «В такой ситуации необходимо активизировать усилия, нацеленные на поддержание мира и безопасности в мире», — заключил он.

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lopuh64

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Uynachalnica

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