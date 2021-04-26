Губернатор Приангарья застрял в больничном лифте

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев приехал с рабочим визитом в больницу города Усть-Илимска, сел в лифт и застрял. Глава региона назвал происшествие тревожным сигналом.

Он поручил провести проверку всех лифтов в городе, отработать действия при аварийной остановке. Это коснется не только медучреждений, но и жилых зданий.

Также Кобзев сообщил, что больнице нужно обновлять оборудование. В 2022 году правительство планирует купить для медучреждения в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».



«В Усть-Илимске визит в больницу начался с неприятного инцидента. Застрял лифт, на котором мы ехали на встречу с врачами. Хорошо, что это произошло, не когда внутри находились пациенты! Это тревожный сигнал», — написал он на своей странице в Instagram.