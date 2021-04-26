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Губернатор Приангарья застрял в больничном лифте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев приехал с рабочим визитом в больницу города Усть-Илимска, сел в лифт и застрял. Глава региона назвал происшествие тревожным сигналом.

Он поручил провести проверку всех лифтов в городе, отработать действия при аварийной остановке. Это коснется не только медучреждений, но и жилых зданий.

Также Кобзев сообщил, что больнице нужно обновлять оборудование. В 2022 году правительство планирует купить для медучреждения в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

«В Усть-Илимске визит в больницу начался с неприятного инцидента. Застрял лифт, на котором мы ехали на встречу с врачами. Хорошо, что это произошло, не когда внутри находились пациенты! Это тревожный сигнал», — написал он на своей странице в Instagram.

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Иркутск #Местная власть #Здоровье
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