Начальника омской полиции арестовали за крупную взятку

Глава управления МВД по Омску Евгений Быков арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщило в понедельник СУ СКР по региону.

По версии следствия, начальник управления полиции по Омску вместе с подчиненным получили через посредника от предпринимателя более 3,5 миллиона рублей «за общее покровительство и попустительство предпринимательской деятельности взяткодателя».

Подозреваемых задержали с поличным. Их арестовали на два месяца. Обстоятельства преступления устанавливаются. За получение взятки в особо крупном размере группой лиц предусмотрено наказание в виде заключения на срок до 15 лет лишения свободы.

«В случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в установленном законом порядке», – добавила пресс-служба ГУ МВД по Омской области.