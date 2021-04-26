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Потепление до +20 придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ian Sane / Attribution License

Теплая воздушная масса накроет Новосибирскую область, в ближайшие дни температура повысится до 20 градусов, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Теплая воздушная масса к нам смещается с запада на восток. На несколько пониженном фоне атмосферного давления будет происходить этот перенос. Воздушная масса в дневные часы будет прогреваться очень хорошо, в ночные часы при облачности будет положительный фон температуры», – рассказала синоптик.

В ночь на вторник возможен небольшой дождь, днем будет преимущественно без осадков. Ночью ожидается 3-5, днем – 15-17 градусов выше нуля.

Небольшой дождь вероятен также в среду, в том числе и днем. Скорость ветра в порывах будет достигать 18 метров в секунду. Ночью будет 5-7, днем – 18-20 градусов тепла.

В четверг также возможен дождь. Ночью будет сильный ветер, днем он стихнет. Ночные температуры ожидаются на уровне 4-6, днем – 15-17 градусов выше нуля. По прогнозу синоптиков, с пятницы немного похолодает.

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