Автомобилям Renault запретят разогнаться быстрее 180 км/ч

Концерн Renault ограничит максимальную скорость всех моделей на отметке 180 километров в час, заявил глава французской компании Лука де Мео.
По словам де Мео, лимит будет введен с 2022 года. Глава компании объяснил ограничение максимальной скорости стремлением Renault избежать ДТП с тяжелыми последствиями. По статистике более 33% аварий со смертельным исходом происходят на высокой скорости.
Быстрее 180 километров в час смогут разгоняться только спорткары Alpine. А у некоторых моделей предел может быть еще ниже — новый Megane не сможет разгоняться свыше 160 километров в час.
Также модели Renault собираются оснащать специальными динамическими ограничителями скорости Safery Coach, то есть электронный «ошейник» будет устанавливать скоростной лимит, исходя из данных геолокации и требований дорожных знаков.
UynachalnicaАлеша, заведите свой канал, и делайте с ним, что хотите! А по поводу ограничений на канале в суд идите!
PraetorianБездарность и тунеядец хочет работу сервиса просто потому, что он может... Чиновничья запретительная...
lopuh64CCCP-3 года с нуля, РОССИЯ-21год ремонт!!!!!Твою мать !!!!!
UynachalnicaЦитатаполовина работающих получает больше этой величины, половина — меньше - каких работающих при этом...