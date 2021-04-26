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Автомобилям Renault запретят разогнаться быстрее 180 км/ч

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Концерн Renault ограничит максимальную скорость всех моделей на отметке 180 километров в час, заявил глава французской компании Лука де Мео.

По словам де Мео, лимит будет введен с 2022 года. Глава компании объяснил ограничение максимальной скорости стремлением Renault избежать ДТП с тяжелыми последствиями. По статистике более 33% аварий со смертельным исходом происходят на высокой скорости.

Быстрее 180 километров в час смогут разгоняться только спорткары Alpine. А у некоторых моделей предел может быть еще ниже — новый Megane не сможет разгоняться свыше 160 километров в час.

Также модели Renault собираются оснащать специальными динамическими ограничителями скорости Safery Coach, то есть электронный «ошейник» будет устанавливать скоростной лимит, исходя из данных геолокации и требований дорожных знаков.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Алеша, заведите свой канал, и делайте с ним, что хотите! А по поводу ограничений на канале в суд идите!

Praetorian

Бездарность и тунеядец хочет работу сервиса просто потому, что он может... Чиновничья запретительная...

lopuh64

CCCP-3 года с нуля, РОССИЯ-21год ремонт!!!!!Твою мать !!!!!

Uynachalnica

Цитатаполовина работающих получает больше этой величины, половина — меньше - каких работающих при этом...
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