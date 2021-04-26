Автомобилям Renault запретят разогнаться быстрее 180 км/ч

Концерн Renault ограничит максимальную скорость всех моделей на отметке 180 километров в час, заявил глава французской компании Лука де Мео.

По словам де Мео, лимит будет введен с 2022 года. Глава компании объяснил ограничение максимальной скорости стремлением Renault избежать ДТП с тяжелыми последствиями. По статистике более 33% аварий со смертельным исходом происходят на высокой скорости.

Быстрее 180 километров в час смогут разгоняться только спорткары Alpine. А у некоторых моделей предел может быть еще ниже — новый Megane не сможет разгоняться свыше 160 километров в час.

Также модели Renault собираются оснащать специальными динамическими ограничителями скорости Safery Coach, то есть электронный «ошейник» будет устанавливать скоростной лимит, исходя из данных геолокации и требований дорожных знаков.