Врио главы Тувы отправил правительство региона в отставку

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг отправил в отставку правительство региона, он решил устроить перезагрузку, сообщается на официальном сайте Республики.

«По итогам отраслевых совещаний, индивидуальных собеседований с членами правительства, встреч с земляками, представителями общественности, посещения объектов я сделал вывод о необходимости изменений в работе правительства. Нам требуется перегруппировка сил и перезагрузка. Именно поэтому я принял решение об отставке правительства», — сказал Ховалыг.

При этом, члены правительства пока продолжают исполнять свои обязанности. Врио Главы Тувы подчеркнул, что принятое им решение — шаг продуманный и направлен, прежде всего, на развитие республики, на обеспечение благополучия земляков.

Экс-мэра Кызыла Владислава Ховалыга назначили врио региона 7 апреля после ухода с поста по собственному желанию главы Шолбана Кара-оола, занимавшего должность с 2007 года. Выборы главы пройдут в сентябре этого года.