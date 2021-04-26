Две трети кандидатов в водители завалили экзамен по-новому

Только треть кандидатов в водители успешно сдали экзамен по новым правилам и получили права, одна из частных ошибок — неуверенное управление автомобилем, сообщил пресс-центр МВД.

С 1 по 20 апреля в России было выдано свыше 71 тысячи водительских удостоверений лицам, успешно сдавшим экзамены на право управления транспортными средствами. Свыше 138 тысяч человек не смогли сдать практический экзамен, приводит ТАСС данные МВД.

Чаще всего кандидаты в водители не уступают дорогу или создают помеху транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество, нарушают требования дорожной разметки, не включают указатели поворота, неуверенно управляют транспортным средством.

Сохранились и наиболее часто совершаемые ошибки маневрирования при постановке транспортного средства на место стоянки — «параллельная парковка», «заезд в бокс» — которые ранее кандидаты в водители допускали при проведении отдельного экзамена на площадке.

Новый административный регламент приема экзамена на право управления транспортными средствами вступил силу с 1 апреля 2021 года. Ключевым изменением стал отказ от проверки первоначальных навыков управления автомобилем на закрытых площадках в формате отдельного экзамена.