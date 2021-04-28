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Интернет и пульт: установка Wink на телевизорах LG и Samsung

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: @ Sibnet.ru
Видеосервис, где зрителю доступны сотни телеканалов и десятки тысяч фильмов и сериалов, можно смотреть с разных устройств — ПК, ноутбука, смартфона и телевизоров. Главное, чтобы был интернет. Как установить приложение Wink на Smart TV, телевизоры LG и Samsung ?

Для того чтобы установить Wink на Smart TV Samsung необходимо:

  • Перейди на панель Samsung Apps
  • Выбрать в правом верхнем углу экрана меню «Поиск»
  • Ввести в строке «Wink» или «Винк»
  • Выбрать найденное приложение и нажать кнопку «Ввод» на пульте
  • В открывшемся окне нажать «Установить». В этом же окне можно добавить приложение на главный экран для быстрого доступа

После этого можно приступать к работе с видеосервисом — выбирать понравившиеся подписки, смотреть фильмы, сериалы и телеканалы.

Для установки приложение Wink на SmartTV LG необходимо использовать свою учетную запись LG:

  • Нажать на пульте кнопку с изображением дома
  • Выбрать LG Content Store в списке быстрого доступа
  • После запуска LG Content Store выбрать пункт «Поиск» вверху экрана
  • В поисковой строке ввести «Wink» и нажать «Search»
  • Выбрать приложение Wink и нажать кнопку «Ввод» или «OK»
  • Нажать кнопку «Установить»

После завершения установки можно сразу же запускать приложение.

Сейчас Ростелеком дарит промокоды Wink на подписку «Трансформер Акция», в которой доступны 300 ТВ-каналов, более 40 тысяч фильмов и сериалов. С 26 апреля промокод на подписку «Трансформер» можно получить в подарок в игре «Три фронта», открытой совместно с Ростелеком на портале Sibnet.ru к празднику Победы.


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