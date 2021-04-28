Интернет и пульт: установка Wink на телевизорах LG и Samsung

Фото: @ Sibnet.ru
Видеосервис, где зрителю доступны сотни телеканалов и десятки тысяч фильмов и сериалов, можно смотреть с разных устройств — ПК, ноутбука, смартфона и телевизоров. Главное, чтобы был интернет. Как установить приложение Wink на Smart TV, телевизоры LG и Samsung ?
Для того чтобы установить Wink на Smart TV Samsung необходимо:
- Перейди на панель Samsung Apps
- Выбрать в правом верхнем углу экрана меню «Поиск»
- Ввести в строке «Wink» или «Винк»
- Выбрать найденное приложение и нажать кнопку «Ввод» на пульте
- В открывшемся окне нажать «Установить». В этом же окне можно добавить приложение на главный экран для быстрого доступа
После этого можно приступать к работе с видеосервисом — выбирать понравившиеся подписки, смотреть фильмы, сериалы и телеканалы.
Для установки приложение Wink на SmartTV LG необходимо использовать свою учетную запись LG:
- Нажать на пульте кнопку с изображением дома
- Выбрать LG Content Store в списке быстрого доступа
- После запуска LG Content Store выбрать пункт «Поиск» вверху экрана
- В поисковой строке ввести «Wink» и нажать «Search»
- Выбрать приложение Wink и нажать кнопку «Ввод» или «OK»
- Нажать кнопку «Установить»
После завершения установки можно сразу же запускать приложение.
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