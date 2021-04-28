Интернет и пульт: установка Wink на телевизорах LG и Samsung

Видеосервис, где зрителю доступны сотни телеканалов и десятки тысяч фильмов и сериалов, можно смотреть с разных устройств — ПК, ноутбука, смартфона и телевизоров. Главное, чтобы был интернет. Как установить приложение Wink на Smart TV, телевизоры LG и Samsung ?

Для того чтобы установить Wink на Smart TV Samsung необходимо:

Перейди на панель Samsung Apps

Выбрать в правом верхнем углу экрана меню «Поиск»

Ввести в строке «Wink» или «Винк»

Выбрать найденное приложение и нажать кнопку «Ввод» на пульте

В открывшемся окне нажать «Установить». В этом же окне можно добавить приложение на главный экран для быстрого доступа

После этого можно приступать к работе с видеосервисом — выбирать понравившиеся подписки, смотреть фильмы, сериалы и телеканалы.

Для установки приложение Wink на SmartTV LG необходимо использовать свою учетную запись LG:

Нажать на пульте кнопку с изображением дома

Выбрать LG Content Store в списке быстрого доступа

После запуска LG Content Store выбрать пункт «Поиск» вверху экрана

В поисковой строке ввести «Wink» и нажать «Search»

Выбрать приложение Wink и нажать кнопку «Ввод» или «OK»

Нажать кнопку «Установить»

После завершения установки можно сразу же запускать приложение.

Сейчас Ростелеком дарит промокоды Wink на подписку «Трансформер Акция», в которой доступны 300 ТВ-каналов, более 40 тысяч фильмов и сериалов. С 26 апреля промокод на подписку «Трансформер» можно получить в подарок в игре «Три фронта», открытой совместно с Ростелеком на портале Sibnet.ru к празднику Победы.