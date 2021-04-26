Объявлен кастинг в шоу «Танцы» на ТНТ в новом формате

Шоу «Танцы» на ТНТ завершилось, сразу после этого телеканал объявил о новом формате танцевального проекта и объявил на него кастинг участников.

«На протяжении 7 лет наставники проекта "Танцы" искали в свои команды универсальных танцовщиков. Теперь мы полностью меняем подход к отбору участников. Мы ищем артистов, которые готовы на каждом выступлении показывать свой максимум, оставаясь в рамках того стиля, который выберут сами», — говорится в сообщении ТНТ.

В новом проекте не будет прежнего акцента на сольных артистах. ТНТ запустит шоу «Танцы» с четырьмя категориями участников: команды, дуэты, соло и дети (от 12 до 16 лет — соло или в дуэтах).

Кастинг в новое танцевальное шоу на ТНТ пройдет с 14 по 16 мая в Москве, 20 мая в Екатеринбурге, 21 и 22 мая в Санкт-Петербурге, 23 мая в Ростове-на-Дону. Заявку можно заполнить на сайте ТНТ в разделе «Кастинг».

Пока неизвестно, будут ли в новом танцевальном шоу работать те же наставники, что и в шоу «Танцы».