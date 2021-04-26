Британцы написали о желании Шойгу клонировать сибирских воинов

Ученые рассчитывают получить генный материал из скифского кургана Туннуг в Туве, заявил министр обороны России, президент РГО Сергей Шойгу. Британские таблоиды после этого написали, что Шойгу хочет клонировать сибирских воинов.

«Очень хотелось бы найти органику. Что за этим следует, я думаю, вы понимаете — можно было бы если не овечку Долли, то что-то из того самого сделать», — цитирует «Звезда» Шойгу.

Министр обороны отметил, что сам могильник находится в вечной мерзлоте. По предположениям, там должна находиться сохранившаяся органика.

По мнению Daily Mail и The Sun, российские специалисты могут заняться клонированием воинов, а также их лошадей, останки которых уже были обнаружены в Туннуге.

Самый древний из обнаруженных могильников — курган Туннуг, расположенный в Туве относится к IX веку до нашей эры. Он — часть Долины царей, где находится множество «царских» курганов скифского времени.