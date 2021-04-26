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Сибирские города возглавили рейтинг самых воспитанных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Томск, Новосибирск и Красноярск вошли в топ-5 городов страны, жителей которых по результатам соцопроса признали самыми воспитанными. А вот омичи оказались в самом конце рейтинга.

Опрос провело аналитическое агентство ZoomMarket среди 2,4 жителей 20 городов РФ. Рейтинг был сформирован на основании вопросов о том, могут ли они назвать себя терпеливыми, дослушивают ли собеседников до конца, учитывают ли интересы окружающих, уважают ли чужой труд и так далее. К воспитанным людям себя отнесли 94% опрошенных.

В результате первым в рейтинге городов по воспитанию жителей оказался Томск, вторым – Новосибирск. Далее расположились Нижний Новгород и Санкт-Петербург, пятую строчку занял Красноярск.

А вот жители Омска оказались самыми невоспитанными – этот город занял в рейтинге 20-е место из 20.

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Жизнь #О людях
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