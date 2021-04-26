Заключенных в Новосибирске научили готовить суши

Фото: © ГУФСИН по Новосибирской области
Мастер-класс по приготовлению суши прошел в новосибирском следственном изоляторе №1, сообщила пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области.
Мастер-класс прошли женщины, которых оставили отбывать наказание в СИЗО «для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию». За мастер-классом по приготовлению суши наблюдало жюри.
«В завершение кулинарной феерии все участники и представители попробовали блюдо и были приятно удивлены сочетанием вкусов», – говорится в сообщении ведомства.
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