Заключенных в Новосибирске научили готовить суши

Мастер-класс по приготовлению суши прошел в новосибирском следственном изоляторе №1, сообщила пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области.

Мастер-класс прошли женщины, которых оставили отбывать наказание в СИЗО «для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию». За мастер-классом по приготовлению суши наблюдало жюри.

«В завершение кулинарной феерии все участники и представители попробовали блюдо и были приятно удивлены сочетанием вкусов», – говорится в сообщении ведомства.