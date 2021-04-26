Сон-трава зацвела в Красноярском крае. ФОТО

Сон-трава или прострел Турчанинова зацвел в нацпарке «Шушенский бор» в Красноярском крае, сообщает пресс-служба парка.

В Перовском и Горном лесничествах парка массово зацвел прострел Турчанинова, запоздав по срокам цветения на десять дней в сравнении со средней датой многолетних наблюдений за этим видом, что связано с затяжной весной после холодной и многоснежной зимы.

Весенний эфемероид с народным названием сон-трава в Сибири часто именуют подснежником из-за того, что появляется действительно из-под снега, становясь самым первым и потому самым желанным цветком в природе. Поэтому снаружи венчика эти цветы покрывает мягкий серебристый пушок — защитная шубка от холодов.

Сначала цветок раскрывается широко, а затем как бы суживается и делается звездчатым. Такие фиолетовые звезды пестрым ковром в минувшие выходные покрыли опушки бора, степные луга и песчаные дюны.