Сон-трава зацвела в Красноярском крае. ФОТО

Сон-трава или прострел Турчанинова зацвел в нацпарке «Шушенский
бор» в Красноярском крае, сообщает пресс-служба парка.
В Перовском и Горном лесничествах парка массово зацвел
прострел Турчанинова, запоздав по срокам цветения на десять дней в сравнении со
средней датой многолетних наблюдений за этим видом, что связано с затяжной
весной после холодной и многоснежной зимы.
Весенний эфемероид с народным названием сон-трава в Сибири
часто именуют подснежником из-за того, что появляется действительно из-под
снега, становясь самым первым и потому самым желанным цветком в природе.
Поэтому снаружи венчика эти цветы покрывает мягкий серебристый пушок — защитная
шубка от холодов.
Сначала цветок раскрывается широко, а затем как бы
суживается и делается звездчатым. Такие фиолетовые звезды пестрым ковром в
минувшие выходные покрыли опушки бора, степные луга и песчаные дюны.