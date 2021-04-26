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Штормовое предупреждение объявили для Забайкалья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Couleur / Pixabay License

Начало недели в Забайкалье будет холодным. В крае ожидается понижение температуры, осадки в виде снега и мокрого снега и сильный порывистый ветер, сообщила пресс-служба краевого гидрометцентра.

«В понедельник и вторник по территории Забайкальского края ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами сильные. Усиление ветра до 24–28 метров в секунду», — сообщила пресс-служба гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха на восемь и более градусов. Так, температура днем не превысит 4 градусов выше нуля, а ночью опустится до 9 градусов мороза.

На дорогах ожидают гололедицу и снежные накаты. МЧС предупредило о возможных перебоях в электроснабжении из-за обрыва проводов. Спасатели попросили не выходить на улицу во время шторма без острой нужды.

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