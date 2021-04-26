Эксперты оценили вероятность усиления рубля до 60 за доллар

Курс российской валюты зависит от многих факторов и пока рано говорить о формировании устойчивой тенденции к росту рубля, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«Думаю, где-то в пределах полугода — это ближайшая перспектива — нам не стоит ожидать 60 рублей за доллар», — приводит «Вечерняя Москва» слова эксперта.

Проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин заявил, что цена на нефть будет меняться «достаточно благоприятно» для России. По его словам, это будет способствовать укреплению рубля.

Он уточнил, что многое зависит и от того, будет ли новая волна коронавирусной инфекции. «Увы, стабильности не хватает ни рынкам, ни отношениям. В условиях тотального недоверия сценарии могут быть разными, но нельзя считать, что мы живем в рамках пессимистичного прогноза», — отметил Марголин.

Экономист добавил, что на данный момент не видит особых рисков для рубля. Он уверен, что «при соблюдении определенных условий» российская валюта укрепится до 65-67 рублей за доллар.