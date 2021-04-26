Соседи охарактеризовали погибшего главу ФСИН в Забайкалье

Соседи рассказали, каким человеком был глава ФСИН Забайкалья Евгений Шихов, которого застрелил пьяный сторож в охотничьем домике в субботу.
Трагедия произошла в Карымском районе Забайкальского края в субботу около 15.00 по местному времени (09.00 мск). В полицию сообщили, что в одном из охотничьих домиков застрелили двух человек. Одним из убитых оказался руководитель УФСИН Забайкалья Шихов, вторым — гражданский.
По данным следствия, пьяный сторож во время конфликта с постояльцами, взял ружье 12 калибра и выстрелил в двух мужчин, находившихся в доме. Один из пострадавших умер на месте, второй — по дороге в больницу.
Соседи рассказали, что знали убитого начальника УФСИН, как «очень хорошего человека». «Соболезнуем всей семьей… Очень большое горе и для мамы его, детей», — цитирует РЕН ТВ соседку.
Еще один сосед признался, что какое-то время работал вместе с Шиховым. «Работал он в системе ФСИН, был директором детского дома одно время. Плохого о нем ничего не могу сказать. Мы были с ним в хороших отношениях соседских. Чем он увлекался, я не знал. Было просто шоком, когда узнали», — отметил он.
lopuh64CCCP-3 года с нуля, РОССИЯ-21год ремонт!!!!!Твою мать !!!!!
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