Глава британской разведки заявил о необходимости уважать Россию

Глава службы разведки Великобритании MI-6 Ричард Мур считает, что необходимо уважать роль России в мире и взаимодействовать с ней, в то же время предпринимая шаги, направленные на сдерживание Москвы.
«У нас сейчас не те отношения с русскими, которые бы мы хотели иметь, но этот выбор сделан не нами и хотелось бы, чтобы дела обстояли по-другому», — приводит ТАСС слова Мура, сказанные им в интервью британским СМИ.
По его мнению, России «необходимо максимально жестко противостоять, в то же время взаимодействуя с Москвой и уважая ее роль в мире».
Мур признался, что испытывает симпатию к российскому народу. «Учитывая мою профессию, я имел дело с достаточно большим числом русских, и я питаю к ним самые теплые чувства», — отметил он.
lopuh64CCCP-3 года с нуля, РОССИЯ-21год ремонт!!!!!Твою мать !!!!!
PraetorianБездарность и тунеядец хочет работу сервиса просто потому, что он может... Чиновничья запретительная...
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