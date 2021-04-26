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Глава британской разведки заявил о необходимости уважать Россию

Источник:
ТАСС
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Фото: Prabhu Jay - User: (WT-shared) Prabhupj из wts викигид

Глава службы разведки Великобритании MI-6 Ричард Мур считает, что необходимо уважать роль России в мире и взаимодействовать с ней, в то же время предпринимая шаги, направленные на сдерживание Москвы.

«У нас сейчас не те отношения с русскими, которые бы мы хотели иметь, но этот выбор сделан не нами и хотелось бы, чтобы дела обстояли по-другому», — приводит ТАСС слова Мура, сказанные им в интервью британским СМИ.

По его мнению, России «необходимо максимально жестко противостоять, в то же время взаимодействуя с Москвой и уважая ее роль в мире».

Мур признался, что испытывает симпатию к российскому народу. «Учитывая мою профессию, я имел дело с достаточно большим числом русских, и я питаю к ним самые теплые чувства», — отметил он.

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Политика #Мир #Говорят о России
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