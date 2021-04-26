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Школьные учебники по истории проверят после критики Путина

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минпросвещения России проверит содержание школьных учебников по истории после критики президента России Владимира Путина, заявил глава министерства Сергей Кравцов.

«Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников», — приводит ТАСС слова Кравцова

Выступая с посланием к Федеральному собранию 21 апреля, Путин признался, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве.

Президент России задал вопрос о том, кто пишет и пропускает такие учебные пособия.

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Жизнь #Образование #Россия
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