Школьные учебники по истории проверят после критики Путина

Минпросвещения России проверит содержание школьных учебников по истории после критики президента России Владимира Путина, заявил глава министерства Сергей Кравцов.

«Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников», — приводит ТАСС слова Кравцова

Выступая с посланием к Федеральному собранию 21 апреля, Путин признался, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве.

Президент России задал вопрос о том, кто пишет и пропускает такие учебные пособия.