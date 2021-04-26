Школьные учебники по истории проверят после критики Путина

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Минпросвещения России проверит содержание школьных учебников по истории после критики президента России Владимира Путина, заявил глава министерства Сергей Кравцов.
«Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников», — приводит ТАСС слова Кравцова
Выступая с посланием к Федеральному собранию 21 апреля, Путин признался, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве.
Президент России задал вопрос о том, кто пишет и пропускает такие учебные пособия.
lopuh64CCCP-3 года с нуля, РОССИЯ-21год ремонт!!!!!Твою мать !!!!!
PraetorianБездарность и тунеядец хочет работу сервиса просто потому, что он может... Чиновничья запретительная...
west_nikамериканские власти каждый год вспоминают жизни всех, кто погиб во время геноцида индейцев во времена...
UynachalnicaАлеша, заведите свой канал, и делайте с ним, что хотите! А по поводу ограничений на канале в суд идите!