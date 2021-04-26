Германия попросила не ввязывать ее в конфликт с Россией

Берлину не нужно «присоединяться к конфронтационной шумихе» в отношении Москвы, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Мы хотим вести с Россией диалог и поддерживать добрососедские отношения», — приводит РИА Новости заявление главы МИД Германии.

Вместе с тем он отметил, что экономические санкции ЕС останутся в силе, пока «не будет найдено решение по Крыму и востоку Украины». Поэтому, как считает министр, «в интересах России наконец разрешить эти вопросы».

В 2014 году Евросоюз ввел санкции против России на фоне гражданского конфликта на Украине. Впоследствии ЕС несколько раз принимал решение о продлении ограничительных мер, а также увязал их снятие с выполнением Минских соглашений.