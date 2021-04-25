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Шоу «Ну-ка, все вместе!» завершилось с двумя победителями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © syuzanna_singer, instagram.com/syuzanna_singer

Финал шоу «Ну-ка, все вместе!» оказался неожиданным, кроме официального победителя, которого выбрала сотня жюри, ведущий проекта назвал своего личного победителя.

В тройке лидеров до последнего исполнителя держались Арпи Абкарян (96 голосов), София Ацбеха Негга (96 голосов) и Эрик Панич (95 голосов).

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Последней на сцену вышла Сюзанна Мелконян. Во время ее выступления поднялось 99 членов жури. Единственной, кто не встал во время ее пения — певица Саша Градива, чему очень возмутился глава сотни Сергей Лазарев.

В итоге в тройке финалистов оказались Мелконян, Абкарян и Ацбеха Негга. Им предстояло сразиться в баттле. Каждая финалистка спела по одной песне. После этого объявили результаты. У Арпи Абкарян 72 голоса, у Софии Ацбехи Негги 85 голосов. Сюзанна Милконян набрала 92 голоса.

Сюзанна Милконян стала победительницей шоу «Ну-ка, все вместе!». Она получила кубок проекта, миллион рублей, собственный оригинальный сингл и ротацию в эфире радиостанции «Новое Радио».

В шоу был еще один эпичный момент. Участница проекта Ксения Бахчалова, которая на этапе отбора подняла всю сотню, набрала недостаточно голосов. Это возмутило ведущего Николая Баскова. Он заявил, что лично для него она победительница и пообещал вручить ей денежный приз, равный гран-при проекта.

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