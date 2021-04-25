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«Адмирал Нахимов» станет самым мощным надводным кораблем мира

Источник:
ТАСС
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Фото: © Минобороны России

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации станет самым сильным надводным кораблем в мире, сообщил гендиректор Северного проектно-конструкторского бюро Андрей Дьячков

«Высокий модернизационный потенциал этих кораблей (проектов 1144 и 11442), заложенный в них при проектировании, позволил провести определенные работы и оснастить "Адмирала Нахимова" самым современным оружием, что делает его сильнейшим боевым надводным кораблем мира», — сказал Дьячков в интервью ТАСС.

По его словам Дьячкова, несмотря на появление новых современных кораблей, «кораблей XXI века», тяжелые атомные ракетные крейсеры проектов 1144 и 11442, спроектированные в СПКБ, к которым относится, в частности, и «Адмирал Нахимов», по-прежнему являются визитной карточкой, своеобразным символом ВМФ России.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» до 1992 года носил название «Калинин». Был заложен 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе. 25 апреля 1986 года спущен на воду.

Крейсер находится в ремонте на «Севмаше» с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Главный результат модернизации — заметное усиление ударной мощи крейсера.

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Оборона #Оружие #ОПК #Армия
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Топ комментариев

klopman

Да. Почему-то начальники и прокуроры всегда гибнут на "охотах".

Uynachalnica

Цитатав ходе конфликта - похоже не с тем права качать начали...

лачинов

Закон - тайга. Начальники видать не в курсе были.

Uynachalnica

Штрафы сразу увеличивать надо, а то на камеры денег не хватит! На велосипедистов распространяется?
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