Найдена пропавшая индонезийская подводная лодка, все погибли

Спасатели нашли на океанском дне возле острова Бали обломки пропавшей в Балийском море подводной лодки Nanggala, на борту которой находились 53 человека, сообщил начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно.

Субмарина ВМС Индонезии перестала выходить на связь 21 апреля, во время учений у берегов острова Бали.

«53 человека на борту KRI Nanggala-402 погибли», — приводит ТАСС слова главком Вооруженных сил Индонезии маршал Хади Тчахджанто.

Поисковая группа обнаружила три части затонувшей подлодки. «KRI Nanggala распалась на три части», — уточнил Маргоно.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо сообщил об остановке попыток спасти моряков с Nanggala и объявил подлодку погибшей.