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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Найдена пропавшая индонезийская подводная лодка, все погибли

Источник:
ТАСС
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Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Alonzo M. Archer

Спасатели нашли на океанском дне возле острова Бали обломки пропавшей в Балийском море подводной лодки Nanggala, на борту которой находились 53 человека, сообщил начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно.

Субмарина ВМС Индонезии перестала выходить на связь 21 апреля, во время учений у берегов острова Бали.

«53 человека на борту KRI Nanggala-402 погибли», — приводит ТАСС слова главком Вооруженных сил Индонезии маршал Хади Тчахджанто.

Поисковая группа обнаружила три части затонувшей подлодки. «KRI Nanggala распалась на три части», — уточнил Маргоно.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо сообщил об остановке попыток спасти моряков с Nanggala и объявил подлодку погибшей.

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Топ комментариев

klopman

Да. Почему-то начальники и прокуроры всегда гибнут на "охотах".

Uynachalnica

Цитатав ходе конфликта - похоже не с тем права качать начали...

лачинов

Закон - тайга. Начальники видать не в курсе были.

Uynachalnica

Штрафы сразу увеличивать надо, а то на камеры денег не хватит! На велосипедистов распространяется?
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