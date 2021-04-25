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Назван предварительный срок встречи Путина и Байдена

Источник:
«Россия-1»
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Фото: © коллаж Sibnet.ru

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в июне, но принятие окончательного решения будет зависеть от многих факторов, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков

Путин и Байден 13 апреля поговорили по телефону. Тогда Байден предложил провести российско-американский саммит «в третьей стране в предстоящие месяцы».

Ушаков сообщил, что с американской стороны о намерении провести встречу лидеров «сигналы есть, конечно». Но, по его словам, на рабочем уровне обсуждение саммита пока не идет. «Пока еще нет [обсуждения на рабочем уровне], но сигнал получен, рассмотрим», — сказал он.

«В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно», - подчеркнул Ушаков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По его словам, в качестве возможного срока встречи Путина и Байдена «называют июнь, даже есть конкретные даты». Он не стал называть эти даты, повторив лишь, что речь идет об июне.

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