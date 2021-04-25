Земан заявил, что нет данных о причастности ГРУ к взрывам в Чехии

Президент Чехии Милош Земан заявил, что в отчетах чешской контрразведки нет доказательств причастности «агентов России» к взрыву в 2014 году.

«В докладе Информационной службы безопасности говорится о том, что нет никаких доказательств или свидетельских показаний о том, что два российских агента находились в помещении во Врбетице», — приводят «Известия» слова Земана

При этом он обратил внимание на то, что контрразведка Чехии даже в закрытой части докладов в течение шести лет ничего не сообщала о неких «русских агентах».

Земан подчеркнул, что в случившемся остается много белых пятен и призвал не торопиться с выводами. По словам чешского лидера, рассматриваются две основные причины взрыва: неосторожное обращение с боеприпасами и вмешательство иностранных спецслужб.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 17 апреля сообщил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В тот же день Чехия объявила о решении выслать 18 российских дипломатов.

Россия категорически отвергла обвинения и в ответ объявила 20 сотрудников чешского посольства в РФ персонами нон грата. В результате взаимных высылок дипломатов, в посольствах Чехии и РФ останется по семь дипломатов.