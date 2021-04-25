Сенатор Пушков призвал для «профилактики» замедлить YouTube

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предлагает на майские праздники рассмотреть возможность временного замедления YouTube из-за неудаления запрещенного контента и цензуры в отношении российских ресурсов.

YouTube в пятницу заблокировал четыре видео телеканала RT, каналу в течение недели запрещено вести прямые трансляции. Как отмечается в Telegram-канале RT, видео заблокированы "якобы за дезинформацию о COVID-19". Роскомнадзор обратился к руководству Google с требованием снять ограничения.

«Нужно подумать о временном замедлении трафика YouTube, потому что все время предупреждать и угрожать, не принимая никаких мер, оказывает расхолаживающее действие», — цитирует ТАСС Пушкова.

По его словам, меры по замедлению трафика можно было бы применить в профилактических целях, «чтобы подчеркнуть серьезность намерений Роскомнадзора». «Это могло бы сыграть отрезвляющую роль в отношении сетевой компании», — подчеркнул Пушков.