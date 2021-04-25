НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Сенатор Пушков призвал для «профилактики» замедлить YouTube

Источник:
ТАСС
209 4
Фото: © Sibnet.ru

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предлагает на майские праздники рассмотреть возможность временного замедления YouTube из-за неудаления запрещенного контента и цензуры в отношении российских ресурсов.

YouTube в пятницу заблокировал четыре видео телеканала RT, каналу в течение недели запрещено вести прямые трансляции. Как отмечается в Telegram-канале RT, видео заблокированы "якобы за дезинформацию о COVID-19". Роскомнадзор обратился к руководству Google с требованием снять ограничения.

«Нужно подумать о временном замедлении трафика YouTube, потому что все время предупреждать и угрожать, не принимая никаких мер, оказывает расхолаживающее действие», — цитирует ТАСС Пушкова.

По его словам, меры по замедлению трафика можно было бы применить в профилактических целях, «чтобы подчеркнуть серьезность намерений Роскомнадзора». «Это могло бы сыграть отрезвляющую роль в отношении сетевой компании», — подчеркнул Пушков.

Еще по теме
Путин ввел санкции против недружественных государств
Путин призвал все страны объединиться ради климата
ПАСЕ призвала освободить Навального
Правозащитники подсчитали число задержанных на акциях протеста
смотреть все
Политика #Россия #Интернет
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Уточнены обстоятельства убийства главы ФСИН Забайкалья
Пьяный водитель насмерть сбил ребенка в Новосибирской области
Пьяная компания в Новосибирске подралась с дорожными рабочими
«Авангард» сравнял счет в серии финала чемпионата КХЛ
Самое популярное
Фанаты предположили, кто победил в шоу «Танцы» на ТНТ
Обнаружена первая «идеальная» игра
ТНТ объявил победителя шоу «Танцы»
Митингующие в Сибири зажгли фонарики в поддержку Навального
Обсуждение (4)
Картина дня
Соратник Горбачева рассказал о роли Украины в развале СССР
Минтруд предложил упразднить потребительскую корзину
Сенатор Пушков призвал для «профилактики» замедлить YouTube
Боец UFC Вайдман сломал ногу о соперника в начале боя. ВИДЕО
О самом главном
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Кулич на Пасху: простые рецепты
Вербное воскресенье: особенности празднования в ковидное время
Как развестись через суд: условия и ограничения
Быстро и уверенно: как выучить китайский онлайн
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
52
Митингующие в Сибири зажгли фонарики в поддержку Навального
47
Лимит на потребление электричества предложили ввести в России
35
Путин ввел санкции против недружественных государств
30
Белый дом отреагировал на слова Путина о Шерхане и Табаки
30
Навальный прекратил голодовку
Sibnet.Ru