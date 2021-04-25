Уточнены обстоятельства убийства главы ФСИН Забайкалья

Второй убитый на охоте с главой управления ФСИН по Забайкалью не имеет отношения к ведомству, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее сообщалось, что второй погибший был руководителем следственного изолятора.

Следственный комитет России в субботу сообщил, что время охоты руководителя управления ФСИН по региону и еще одного человека застрелили во время конфликта. Как указано на сайте главка, краевое ведомство с февраля 2018 года возглавлял Евгений Шихов.

«Информация о том, что второй погибший сегодня — начальник СИЗО-1 в Забайкалье, не соответствует действительности. Второй погибший — гражданский, к УФСИН не имеет отношения», — уточнили РИА Новости в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве двух человек. В преступлении подозревают работника охотничьих угодий, его задержали.