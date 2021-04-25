Пашинян объявил об отставке с поста премьера Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к согражданам и заявил, что подает в отставку. До новых выборов он останется «техническим» премьером.

«Для реализации конституционных положений и роспуска парламента я сегодня подаю в отставку», — приводит РБК заявление Пашиняна. ОН уточнил, что до внеочередных выборов в парламент, которые должны состояться 20 июня, он будет временно исполняющим обязанности главы правительства.

В выборах будет участвовать правящая партия «Гражданский договор», а Пашинян выступит от нее кандидатом в премьер-министры. «Если народ решит, что я должен оставить пост премьера, то я выполню его желание. Если народ решит, что я должен оставаться премьером, то я выполню и это решение», — пообещал Пашинян.

В Армении с ноября 2020 года продолжается политический кризис, поводом послужило поражение в военном конфликте с Азербайджаном и потеря контроля над большею частью территории Нагорного Карабаха. В стране тогда начались протесты, митингующие требовали отставки Пашиняна.