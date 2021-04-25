Пьяный водитель насмерть сбил ребенка в Новосибирской области

Водитель «Лада Ларгус» в Венгеровском районе Новосибирской области сбил 10-летнею девочку на велосипеде — ребенок скончался в машине скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла в 18.40 по местному времени в субботу. 19-летний водитель легкового автомобиля «Лада Ларгус», двигаясь со стороны села Новый Тартас в сторону села Венгерово, совершил наезд на 10-летнеюю девочку на велосипеде.

«В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Водитель автомобиля дал признательные показания. По результатам освидетельствования у него выявлено алкогольное опьянение – показатель 0, 170 мг/л в выдыхаемом воздухе», — говорится в сообщении.

Водителя поместили в спецприемник. Известно, что гражданин ранее не был судим, нигде не учится и не работает, уточнили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.