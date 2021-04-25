Пьяная компания в Новосибирске подралась с дорожными рабочими

Видео драки новосибирских рабочих на пересечении улиц Кирова и Автогенной с нетрезвой компанией разошлось по соцсетям. Произошедшее прокомментировала полиция.

Минутный ролик драки в Октябрьском районе появился в сообществе «ЧП Новосибирск» в соцсети «Вконтакте». На записи видно, как компания ссорится с группой дорожных рабочих, ругаясь матом. Перепалка перерастает в драку. «Пьяное быдло решило поучить дорожных рабочих жизни», – подписал ролик его автор.

По информации полиции, ЧП случилось в ночь на субботу. «В полицию поступило сообщение о том, что рабочему строительной компании были нанесены телесные повреждения в ходе уличного конфликта», – сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Обстоятельства, а также личности участников конфликта устанавливаются. По факту произошедшего проводится проверка.