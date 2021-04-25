Байден разозлил Турцию признанием геноцида армян

МИД Турции вызвал посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда, ему был заявлен протест по поводу заявления президента США Джо Байдена о геноциде армян.

Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи. В ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара «полностью отвергает это заявление, основанное исключительно на популизме».

«Послу была выражена наша жесткая реакция, до него было доведено, что мы считаем это заявление неприемлемым, лишенным каких-либо исторических и юридических оснований, поэтому мы полностью отвергаем и решительно осуждаем его», — сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.

По его словам, послу заявили, что заявление американского президента «является недействительным с точки зрения международного права, глубоко вредит турецкому народу и наносит двусторонним отношениям ущерб, который будет трудно восстановить».

В конце XIX — начале XX века в Османской империи регулярно происходили гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более полутора миллионов человек.

Турция крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина «геноцид» в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки.