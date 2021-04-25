«Зенит» забил шесть мячей в ворота «Ротора»

Петербургский «Зенит» в домашнем матче Российской премьер-лиги со счетом 6:0 обыграл волгоградский «Ротор».

Забитыми мячами отметились Соломон Кверквелия (45-я минута, автогол), Малком (56), Андрей Мостовой (65), Артем Дзюба (75), Александр Ерохин (78) и Алексей Сутормин (87).

Кверквелия, как отмечает ТАСС, в пятый раз в матчах чемпионата России отправил мяч в собственные ворота и вышел на первое место по этому показателю. Дзюба забил свой 14-й гол в текущем чемпионате и отстает от лидера бомбардирской гонки Сердара Азмуна на два мяча.

«Зенит» не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд (пять побед, одна ничья). Он занимает первое место в турнирной таблице с 58 очками, опережая московский «Локомотив» на девять баллов.

«Ротор» довел серию поражений до шести встреч, команда не может поразить ворота соперников в семи матчах подряд.