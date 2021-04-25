Лукашенко заявил, что на его убийство выделили $10 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу журналистам, что на его устранение организаторы покушения выделили 10 миллионов долларов.

Вооруженные люди должны были напасть на его загородную резиденцию, на эти цели выделялось 10 миллионов долларов, на снайпера — 1 миллион долларов, сказал президент Белоруссии.

«Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию», — цитирует «БелТА» Лукашенко.

По его словам, заговорщики разрабатывали несколько сценариев физического устранения главы Белоруссии. По данным Лукашенко, изначально заговорщики планировали устранение президента на параде 9 мая.

Затем рассматривалось нападение на президентский кортеж, для чего мятежниками были закуплены и привезены в Белоруссию гранатометы. По третьему сценарию, продолжил Лукашенко, вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию президента.

Лукашенко рассказал, что в числе заговорщиков был сотрудник спецслужб, который исполнял роль продавшегося генерала. «Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию», — отметил Лукашенко.