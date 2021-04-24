Байден официально признал геноцид армян

Президент США Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные Османской империей в начале XX века, соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по истреблению», — говорится в заявлении.

Байден также подчеркнул, что американские власти каждый год вспоминают жизни всех, кто погиб во время геноцида армян во времена Османской империи, чтобы ужасы случившегося никогда не были забыты историей.

Сенат и Палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году. Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена избегали упоминания в своих заявлениях слова «геноцид».

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что заявление Байдена о признании геноцида армян основано на популизме, а самым большим предательством мира и справедливости является политический авантюризм.

«Слова не изменят и не перепишут историю. Мы не собираемся ни у кого брать уроки по нашей истории. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме», — написал министр в Twitter.