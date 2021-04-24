«Авангард» сравнял счет в серии финала чемпионата КХЛ

Четвертая игра серии финала чемпионата КХЛ завершилась со счетом 4:3 (ОТ) в пользу «Авангарда». Счет в серии — 2:2.

В первом периоде лидерство уверенно держал ЦСКА. Первую шайбу забил Антон Слепышев на 11 минуте, а через три минуты еще одну шайбу «Авангарду» положил Максим Мамин. В конце периода ЦСКА заработал пятиминутный штраф, и второй период омичи начали в большинстве, которое удалось реализовать. Шайбу ЦСКА забросил Корбан Найт.

В третьем периоде «Авангард» смог сравнять счет игры голом Клима Костина. 20-минутка отличилась жесткой игрой москвичей, которая послужили причиной ряда удалений. К концу периода «Авангард» смог вырваться вперед, шайбу реализовал Дамир Шарипзянов.

Концовка третьего периода стала эпичной. На последней секунде шайбу в ворота омичей забросил Мэт Робинсон, сравняв счет игры до 3:3. Исход матча решился в овертайме, здесь точнее и быстрее оказались омичи.

Впереди у команд еще минимум две игры. Пятый матч серии пройдет 26 апреля в 19.30 (по мск). Команды сыграют на ЦСКА Арене.