НАВЕРХ

«Авангард» сравнял счет в серии финала чемпионата КХЛ

Источник:
Sibnet.ru
130 0
Фото: © avangard_inside, instagram.com/avangard_inside

Четвертая игра серии финала чемпионата КХЛ завершилась со счетом 4:3 (ОТ) в пользу «Авангарда». Счет в серии — 2:2.

В первом периоде лидерство уверенно держал ЦСКА. Первую шайбу забил Антон Слепышев на 11 минуте, а через три минуты еще одну шайбу «Авангарду» положил Максим Мамин. В конце периода ЦСКА заработал пятиминутный штраф, и второй период омичи начали в большинстве, которое удалось реализовать. Шайбу ЦСКА забросил Корбан Найт.

В третьем периоде «Авангард» смог сравнять счет игры голом Клима Костина. 20-минутка отличилась жесткой игрой москвичей, которая послужили причиной ряда удалений. К концу периода «Авангард» смог вырваться вперед, шайбу реализовал Дамир Шарипзянов.

Концовка третьего периода стала эпичной. На последней секунде шайбу в ворота омичей забросил Мэт Робинсон, сравняв счет игры до 3:3. Исход матча решился в овертайме, здесь точнее и быстрее оказались омичи.

Впереди у команд еще минимум две игры. Пятый матч серии пройдет 26 апреля в 19.30 (по мск). Команды сыграют на ЦСКА Арене.

Еще по теме
«Авангард» проиграл ЦСКА в третьей игре финала Чемпионата КХЛ
Вероятность участия Панарина в ЧМ оценили как нулевую
ЦСКА сравнял счет с «Авангардом» в борьбе за Кубок Гагарина
Хоккейная «Сибирь» усилила тренерский штаб чемпионом мира
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
Ушел под лед: NYT восхитился рекордом ныряльщика на Байкале
27.03.2021 08:33
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Вокруг спорта
Красотки из ХГУ стали чемпионами по чирлиндингу. ВИДЕО
19.04.2021 17:09
Лыжницы в бикини побили рекорд в Шерегеше. ФОТО
17.04.2021 16:52
Легендарный спуск в купальниках пройдет в Шерегеше
17.04.2021 06:39
Глава правящей партии Японии допустил отмену Олимпиады
15.04.2021 13:09
Девушка дня
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
10.02.2021 17:49
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин ввел санкции против недружественных государств
Байден официально признал геноцид армян
Россиянам выдадут электронные кошельки
Автомобилистам придумали новые штрафы
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
52
Митингующие в Сибири зажгли фонарики в поддержку Навального
46
Лимит на потребление электричества предложили ввести в России
30
Белый дом отреагировал на слова Путина о Шерхане и Табаки
26
Путин призвал беречь каждый рубль
23
Неизвестные разгромили памятник ветеранам в Томской области
Sibnet.Ru