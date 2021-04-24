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Автомобилистам придумали новые штрафы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новые дорожные штрафы начнут действовать в России, система уже работает в тестовом формате. Речь идет о так называемых динамических знаках, которые предусматривают наказание даже в том случае, если автолюбитель повысил скорость после проезда участка с ограничениями.

Нарушения ПДД начнут фиксировать сразу три камеры. Две из них будут отслеживать момент приближения автомобиля к арке с информационным табло. Еще одна камера сфотографирует машину, а также измерит ее скорость, передает «Прайм».

На снимок в таком случае попадет не только изображение автомобиля и его номер, но и сам знак переменной информации. Это требуется, чтобы исключить любые спорные моменты и подтвердить наличие ограничительного знака.

Нередко водитель едет перед камерой, соблюдая ограничение на скорость, но сразу после этого разгоняется. Для этого на участке будет стоять третья камера, которая устанавливаться поодаль. Она зафиксирует факт нарушения, сделав наказание неотвратимым.

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Авто #Автоправо
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