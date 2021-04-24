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Лукашенко подпишет декрет о передаче власти

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подпишет декрет о переходе полномочий главы государства к Совету безопасности в случае, если с главой государства что-то случится.

«Если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — назавтра Совет безопасности будет наделен полномочиями», — цитирует Лукашенко «БелТА».

В Совбез входят 20 человек. Среди них — президент, премьер-министр, председатель национального банка, председатель Верховного суда, главы силовых ведомств, спикеры обеих палат парламента. Также в Совбез входит старший сын президента Виктор Лукашенко.

При этом Лукашенко подчеркнул, что такая экстренная ситуация маловероятна. По его словам, страна фактически получит коллективного главу государства в виде Совета безопасности, где в случае отсутствия президента все решения будут принимать тайным голосованием.

Ранее КГБ Белоруссии сообщило о предотвращении попытки государственного переворота в стране. По версии Минска, участники заговора готовили убийство президента и захват его детей. Белорусская оппозиция назвала эту информацию провокацией.

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лачинов

Опять возврат к старым временам. Когда каждый взмах палочки подразумевал составление протокола. Снова...

nicollaich

О подушках безопасности улыбнуло. На половине б/у авто их либо нет, либо они отключены.

люмneH

" россияне стали чаще лихачить." Просто россияне стали больше врать .

vituss

а блоги других зеков где почитать?
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