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Руководителя главка ФСИН по Забайкалью убили на охоте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов Sibnet.ru

Руководителя главка ФСИН по Забайкалью убили во время конфликта на охоте, сообщается на сайте СУСК региона.

«По имеющимся данным, сегодня днем на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших — начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек по признакам преступления, предусмотренного п. «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Следователи задержали стрелка, с ним проводится работа. В связи с большим резонансом происшествия работу следователей на месте возглавил исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Алексей Вольный.

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