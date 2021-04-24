Руководителя главка ФСИН по Забайкалью убили на охоте

Руководителя главка ФСИН по Забайкалью убили во время конфликта на охоте, сообщается на сайте СУСК региона.

«По имеющимся данным, сегодня днем на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших — начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек по признакам преступления, предусмотренного п. «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Следователи задержали стрелка, с ним проводится работа. В связи с большим резонансом происшествия работу следователей на месте возглавил исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Алексей Вольный.