НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Тимати устроил участнице «Холостяка» свидание длиной 24 часа

Источник:
Sibnet.ru
207 0

Тимати заставил участниц шоу «Холостяк» поволноваться, когда одна из них ушла на свидание вечером, а на следующий день не вернулась, репер признался, что специально устроил это «испытание».

Тимати пригласил тату-мастера Любовь Лишневскую на свидание. Он прокатил ее на Lamborghini. Затем они поднялись на 124 этаж и увидели ночной Дубай с высоты.

Утром другие девушки не дождались Любу со свидания. Они предположили, что раз ее не было ночью, возможно, у нее был секс с Тимати. Девушка появилась только под конец церемонии роз.

Тимати признался, что специально не стал возвращать Лишневскую утром, чтобы ее не достали с вопросами. Он дал ей возможность отоспаться в гостинице. При этом подозревал, что это вызовет разные слухи среди участниц. Правда, Лишневская призналась, что не смогла уснуть.

Она думала о возможности сделать Тимуру Юнусову тату в виде розы, но в Дубай ей не разрешено делать татуировки. В итоге Лишневская получила свою розу. В восьмом выпуске проект покинула Кристина Кустова.

Еще по теме
ТНТ объявил победителя шоу «Танцы»
Победителя шоу «Ну-ка, все вместе!» выберут из 17 финалистов
Победителя шоу «Танцы» официально объявят на ТНТ
Ксения Коваленко из Новосибирска не попала в финал детского «Голоса»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Руководителя главка ФСИН по Забайкалью убили на охоте
Человек сгорел при пожаре в кемеровском общежитии
Смертельное ДТП с автовышкой произошло в Омске
Юный бегун попал в больницу в Новосибирске
Самое популярное
Фанаты предположили, кто победил в шоу «Танцы» на ТНТ
Обнаружена первая «идеальная» игра
Митингующие в Сибири зажгли фонарики в поддержку Навального
Sony раздаст игру Horizon Zero Dawn бесплатно
Обсуждение (0)
Топ комментариев

лачинов

Опять возврат к старым временам. Когда каждый взмах палочки подразумевал составление протокола. Снова...

nicollaich

О подушках безопасности улыбнуло. На половине б/у авто их либо нет, либо они отключены.

люмneH

" россияне стали чаще лихачить." Просто россияне стали больше врать .

vituss

а блоги других зеков где почитать?
Sibnet.Ru