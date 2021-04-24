Тимати устроил участнице «Холостяка» свидание длиной 24 часа

Тимати заставил участниц шоу «Холостяк» поволноваться, когда одна из них ушла на свидание вечером, а на следующий день не вернулась, репер признался, что специально устроил это «испытание».

Тимати пригласил тату-мастера Любовь Лишневскую на свидание. Он прокатил ее на Lamborghini. Затем они поднялись на 124 этаж и увидели ночной Дубай с высоты.

Утром другие девушки не дождались Любу со свидания. Они предположили, что раз ее не было ночью, возможно, у нее был секс с Тимати. Девушка появилась только под конец церемонии роз.

Тимати признался, что специально не стал возвращать Лишневскую утром, чтобы ее не достали с вопросами. Он дал ей возможность отоспаться в гостинице. При этом подозревал, что это вызовет разные слухи среди участниц. Правда, Лишневская призналась, что не смогла уснуть.

Она думала о возможности сделать Тимуру Юнусову тату в виде розы, но в Дубай ей не разрешено делать татуировки. В итоге Лишневская получила свою розу. В восьмом выпуске проект покинула Кристина Кустова.