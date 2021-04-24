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Эксперт назвал фатальную ошибку при приготовлении шашлыка

Источник:
Sibnet.ru
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Популярное мнение, что мясо для шашлыка может замариноваться за два часа, является ошибочным, рассказал журналистам повар Петр Пахомов.

Если мясо не успеет замариноваться, приготовить вкусный шашлык будет невозможно. Эксперт в интервью телеканалу «360» посоветовал использовать в качестве маринада классические лук с солью.

Он также порекомендовал выжимать лук до выделения сока и не вешать его кольцами на шампур. Если этого не сделать, то в результате овощ подгорит, блюдо приобретет неприятный запах.

Пахомов уточнил, что следует быть осторожным с замачиванием мяса в йогуртах и кетчупе, так как в них содержится много сахара. По словам повара, с таким маринадом шашлык может обуглиться, но остаться сырым внутри, так как сахар быстро горит и дает дополнительный жар. 

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Домострой #Кухня #Еда
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