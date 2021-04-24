Эксперт назвал фатальную ошибку при приготовлении шашлыка

Популярное мнение, что мясо для шашлыка может замариноваться за два часа, является ошибочным, рассказал журналистам повар Петр Пахомов.

Если мясо не успеет замариноваться, приготовить вкусный шашлык будет невозможно. Эксперт в интервью телеканалу «360» посоветовал использовать в качестве маринада классические лук с солью.

Он также порекомендовал выжимать лук до выделения сока и не вешать его кольцами на шампур. Если этого не сделать, то в результате овощ подгорит, блюдо приобретет неприятный запах.

Пахомов уточнил, что следует быть осторожным с замачиванием мяса в йогуртах и кетчупе, так как в них содержится много сахара. По словам повара, с таким маринадом шашлык может обуглиться, но остаться сырым внутри, так как сахар быстро горит и дает дополнительный жар.