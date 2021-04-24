Россиянам выдадут электронные кошельки

Россияне в скором времени получат электронные кошельки для расчетов с помощью цифрового рубля. Пользоваться такими деньгами можно будет через смартфон или компьютер.

Концепцию цифрового рубля Центробанка представил в начале апреля, она стала частью Стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы, пишет «Парламентская газета».

Цифровой рубль будет равен одному наличному рублю. У каждого рубля, как и у купюры, будут свои серия и номер, чтобы можно было проследить все операции с ним. Кошельки с цифровыми рублями будут открываться через приложения банков на смартфонах.

Новый рубль совместит в себе преимущества наличных и безналичных денег. Отмечается, что цифровые деньги будут доступны на всей территории страны в приложениях любых банков, подключенных к платформе Центробанка.

Пилотный запуск проекта намечен на 2022 год, тогда же начнется разработка изменений в законодательство, необходимых для широкого внедрения цифрового рубля. По оценкам экспертов, расплачиваться цифровыми деньгами россияне могут начать уже в 2023 году.