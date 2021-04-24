НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин ввел санкции против недружественных государств

Источник:
Sibnet.ru
314 3
Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия ограничит возможность принимать на работу граждан страны дипломатическими представительствами и консульствами тех государств, которые «совершают недружественные действия», соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Решение принято «в целях защиты интересов и безопасности» России, отмечается в документе. Также указывается, что при необходимости может быть введен полный запрет на заключение трудовых договоров между дипломатическими учреждениями и российскими гражданами.

Составить список недружественных стран, а также установить количество физических лиц, которых можно нанять на работу, поручено правительству. Действие документа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих для работы в учреждениях.

Ранее заключенные трудовые договоры, превышающие квоту, должны быть расторгнуты, а российские власти проследят за соблюдением прав граждан при их прекращении. При этом указ не касается трудоустройства в частные структуры.

Еще по теме
Навальный прекратил голодовку
Россия объявила персонами нон грата пять польских дипломатов
США подумают, как наказать Россию за Навального
НАТО оценило отвод российских войск от границы Украины
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Смертельное ДТП с автовышкой произошло в Омске
Юный бегун попал в больницу в Новосибирске
Хакатон по искусственному интеллекту пройдет в Новосибирске
Лето в Западной Сибири будет нежарким
Самое популярное
Фанаты предположили, кто победил в шоу «Танцы» на ТНТ
Обнаружена первая «идеальная» игра
Митингующие в Сибири зажгли фонарики в поддержку Навального
Застой российской экономики побил советский рекорд
Обсуждение (3)
Картина дня
Путин ввел санкции против недружественных государств
Россия обсудит экономические санкции против Чехии
Найден способ удержания антивещества
Asus разработает смартфон с поворотной камерой
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

лачинов

Опять возврат к старым временам. Когда каждый взмах палочки подразумевал составление протокола. Снова...

nicollaich

О подушках безопасности улыбнуло. На половине б/у авто их либо нет, либо они отключены.

люмneH

" россияне стали чаще лихачить." Просто россияне стали больше врать .

vituss

а блоги других зеков где почитать?
Sibnet.Ru