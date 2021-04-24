Путин ввел санкции против недружественных государств

Россия ограничит возможность принимать на работу граждан страны дипломатическими представительствами и консульствами тех государств, которые «совершают недружественные действия», соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Решение принято «в целях защиты интересов и безопасности» России, отмечается в документе. Также указывается, что при необходимости может быть введен полный запрет на заключение трудовых договоров между дипломатическими учреждениями и российскими гражданами.

Составить список недружественных стран, а также установить количество физических лиц, которых можно нанять на работу, поручено правительству. Действие документа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих для работы в учреждениях.

Ранее заключенные трудовые договоры, превышающие квоту, должны быть расторгнуты, а российские власти проследят за соблюдением прав граждан при их прекращении. При этом указ не касается трудоустройства в частные структуры.