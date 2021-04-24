Фото на сайтах знакомств посчитали опасными

Фотографии на сайтах знакомств могут стать опасными для своего владельца, если выбрать для размещения неподходящие снимки.

Так, фото должны быть нейтрального характера. Если по ним можно определить адрес человека или места, где он часто находится, они становятся потенциально опасными, рассказал эксперт Роскачества Сергей Кузьменко.

«Также рекомендуется не использовать то же фото, что и в социальных сетях. Тем более не слишком безопасно напрямую логиниться в приложения через соцсети с реальным именем, особенно, если в соцсетях у вас есть геотеги, по которым вас можно выследить», — уточнил он.

Специалист также рекомендует не фотографироваться для подобных сайтов с дорогими вещами и машинами, чтобы не провоцировать мошенников. Кроме этого, нельзя пересылать собеседнику откровенные снимки, так как их могут использовать для шантажа.

Чтобы подтвердить личность собеседника, Кузьменко советует как можно быстрее договориться пообщаться по видеосвязи — нередко на сайтах знакомств незнакомцы присутствуют под виртуальными личностями, выдавая себя совершенно за других людей.