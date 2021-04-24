Россия обсудит экономические санкции против Чехии

Российские власти обсуждают возможность ввести экономические санкции в отношении Чехии в ответ на высылку российских дипломатов из страны.

Речь идет об ограничении импорта ряда чешских товаров, в частности пива. Прибегнуть к таким мерам властям придется, поскольку Москве предстоит ответить на «беспрецедентно агрессивные действия Праги», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах.

«Если действовать зеркально, то надо всех чехов высылать вместе с послом, а там и до разрыва дипломатических отношений недалеко. Поэтому сейчас рассматриваются альтернативные варианты ответа», — отметил источник.

Сейчас в Россию поставляется около десяти брендов пива чешского производства. Доля продукции Чехии в общем объеме импорта пива и пивных напитков составляет порядка 10%, или 40 миллионов литров в год.

Москва 18 апреля объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики, которых обвинили в работе на спецслужбы.