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Россия обсудит экономические санкции против Чехии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Российские власти обсуждают возможность ввести экономические санкции в отношении Чехии в ответ на высылку российских дипломатов из страны.

Речь идет об ограничении импорта ряда чешских товаров, в частности пива. Прибегнуть к таким мерам властям придется, поскольку Москве предстоит ответить на «беспрецедентно агрессивные действия Праги», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах.

«Если действовать зеркально, то надо всех чехов высылать вместе с послом, а там и до разрыва дипломатических отношений недалеко. Поэтому сейчас рассматриваются альтернативные варианты ответа», — отметил источник.

Сейчас в Россию поставляется около десяти брендов пива чешского производства. Доля продукции Чехии в общем объеме импорта пива и пивных напитков составляет порядка 10%, или 40 миллионов литров в год.

Москва 18 апреля объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики, которых обвинили в работе на спецслужбы.

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Экономика #Торговля
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