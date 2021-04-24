Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту успешно состыковался с Международной космической станцией, сообщает NASA.

Стыковка прошла в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС, отмечается в сообщении. Впервые к станции пристыкованы сразу два многоразовых корабля Crew Dragon.

В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители трех космических агентств — астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.

После стыковки экипаж станции в течение четырех дней будет состоять из 11 человек. Астронавты Crew Dragon-2 будут работать на МКС около шести месяцев в составе общего экипажа станции из семи человек. Корабль покинет ее в конце октября.