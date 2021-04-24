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Юный бегун попал в больницу в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Школьнику, участвующему в легкоатлетической эстафете в Новосибирске в субботу, стало плохо на дистанции, сообщил Sibnet.ru очевидец. Мальчика доставили в больницу, подтвердила главный врач ГБУЗ НСО «ССМП» Ирина Большакова.

По словам очевидца, участник из команды школы № 90 бежал в эстафете этап 1 километр. Примерно на 700 метрах он схватился за сердце и упал.

«Скорая помощь доставила мальчика 14 лет в детскую городскую больницу № 1», — сообщила Большакова. Угрозы его жизни нет.

Ежегодная 72-я легкоатлетическая эстафета, проходящая в Ленинском районе Новосибирска, посвящена памяти сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны. По сообщению организаторов, в ней собирались участвовать более 1 тысячи человек. В командах — бегуны из общеобразовательных, детско-юношеских, спортивных школ, муниципальных подростковых клубов, колледжей, вузов, ТОСов, трудовых коллективов предприятий и организаций.

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Новосибирск #ЧП #Происшествия #Летние виды
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лачинов

Опять возврат к старым временам. Когда каждый взмах палочки подразумевал составление протокола. Снова...

nicollaich

О подушках безопасности улыбнуло. На половине б/у авто их либо нет, либо они отключены.

люмneH

" россияне стали чаще лихачить." Просто россияне стали больше врать .

vituss

а блоги других зеков где почитать?
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