Юный бегун попал в больницу в Новосибирске

Школьнику, участвующему в легкоатлетической эстафете в Новосибирске в субботу, стало плохо на дистанции, сообщил Sibnet.ru очевидец. Мальчика доставили в больницу, подтвердила главный врач ГБУЗ НСО «ССМП» Ирина Большакова.

По словам очевидца, участник из команды школы № 90 бежал в эстафете этап 1 километр. Примерно на 700 метрах он схватился за сердце и упал.

«Скорая помощь доставила мальчика 14 лет в детскую городскую больницу № 1», — сообщила Большакова. Угрозы его жизни нет.

Ежегодная 72-я легкоатлетическая эстафета, проходящая в Ленинском районе Новосибирска, посвящена памяти сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны. По сообщению организаторов, в ней собирались участвовать более 1 тысячи человек. В командах — бегуны из общеобразовательных, детско-юношеских, спортивных школ, муниципальных подростковых клубов, колледжей, вузов, ТОСов, трудовых коллективов предприятий и организаций.