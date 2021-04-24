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Ученые впервые смоделировали походку тираннозавра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Rob Hurson

Голландские ученые построили трехмерную модель тираннозавра, взяв в качестве образца восстановленный образец древнего млекопитающего в национальном музее естественной истории в Амстердаме.

Исследователей интересовало, как огромные и неуклюжие на вид существа передвигались на двух лапах и почему у тираннозавров был такой огромный хвост, пишет Royal Society Open Science. Оказалось, что именно хвост играл ключевую роль в этом процессе.

Реконструированный хвост тираннозавра из множества связок и мышц весил почти тонну. Он играл роль главного балансира, раскачиваясь вверх-вниз и делая поступь животного экономичной и упругой, отмечают ученые.

«Во время передвижения с предпочтительной скоростью животные, как правило, используют резонанс, согласовывая локомоторные частоты с незатухающими собственными частотами соответствующих частей тела», — говорится в исследовании.

Специалисты добавили виртуальные мышцы к реальному скелету и провели биомеханический анализ. Он показал, что тираннозавр в обычных условиях передвигался со скоростью примерно 4,6 километров в час, это соответствует человеческой походке.

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лачинов

Опять возврат к старым временам. Когда каждый взмах палочки подразумевал составление протокола. Снова...

nicollaich

О подушках безопасности улыбнуло. На половине б/у авто их либо нет, либо они отключены.

люмneH

" россияне стали чаще лихачить." Просто россияне стали больше врать .

vituss

а блоги других зеков где почитать?
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