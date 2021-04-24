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Asus разработает смартфон с поворотной камерой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Asus

Главной особенностью следующего поколения смартфона Asus Zenfone станет поворотная камера, она засветилась в популярном бенчмарке Geekbench.

Будущий ZenFone 8 оснащен флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 888, работающей на максимальной частоте 2,84 ГГц. Устройство набрало 1124 и 3669 баллов в тестировании при использовании одиночного и многоядерного режимов, пишет Gizchina.

Что касается поворотного блока камер, их характеристики пока остаются неизвестными, производитель официально пока не подтверждал выход устройства. Из испытаний следует, что смартфон получил дисплей с частотой 120 Гц и операционную систему Android 11.

Сроки выхода нового Asus Zenfone держатся в секрете. Сейчас актуальное поколение смартфона продается в России от 56 тысяч рублей.

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лачинов

Опять возврат к старым временам. Когда каждый взмах палочки подразумевал составление протокола. Снова...

nicollaich

О подушках безопасности улыбнуло. На половине б/у авто их либо нет, либо они отключены.

люмneH

" россияне стали чаще лихачить." Просто россияне стали больше врать .

vituss

а блоги других зеков где почитать?
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