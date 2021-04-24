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Расписание ОГЭ утвердили для российских школьников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Кампания по проведению основного государственного экзамена (ОГЭ) в девятых классах в этом году начнется 24 мая и продлится до 2 июля, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

24 мая и 25 мая состоятся экзамены по русскому языку, 27 и 28 мая — экзамены по математике, следует из обнародованного документа. Согласно решению Минпросвещения и Рособрнадзора, в 2021 году выпускники девятых классов сдают ОГЭ только по русскому и математике.

Резервные даты для ОГЭ предусмотрены 8 и 30 июня для экзамена по русскому языку и 16 июня и 2 июля для экзамена по математике.

При этом русский язык российским школьникам можно будет пересдать 3 и 13 сентября, математику — 6 и 15 сентября, отмечается в приказе.

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лачинов

Опять возврат к старым временам. Когда каждый взмах палочки подразумевал составление протокола. Снова...

nicollaich

О подушках безопасности улыбнуло. На половине б/у авто их либо нет, либо они отключены.

люмneH

" россияне стали чаще лихачить." Просто россияне стали больше врать .

vituss

а блоги других зеков где почитать?
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