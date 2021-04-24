Найден способ удержания антивещества

Способ улавливания и охлаждения антивещества, созданного в ускорителе элементарных частиц, открыли ученые из университета Суонси в Британии.

Антиматерия — двойник материи Вселенной, но с противоположным электрическим зарядом. Считалось, что антивещество неуловимо, ведь даже созданное в ускорителе элементарных частиц оно уничтожало само себя, входя в контакт с материей.

Исследователи обнаружили способ охладить антивещество лазером на время, необходимое для его фиксации и изучения. Для этого созданные атомы антиводорода загоняются в вакуумную электромагнитную ловушку, охлаждаемую жидким гелием, пишет The Сonversation.

Чтобы еще больше уменьшить движение антиатомов в самой ловушке, их постоянно облучают лазерным светом. Используя целенаправленное лазерное охлаждение, температуру атома антиводорода удалось снизить в десять раз.

В этом состоянии уже можно было проводить измерения в антиматерии. Отмечается, что точность измерений составила 12 знаков после запятой, это лучший показатель для подобных экспериментов на сегодня.