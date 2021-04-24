Хакатон по искусственному интеллекту пройдет в Новосибирске

Новосибирская область проведет хакатон по искусственному интеллекту — на конкурсе разработчики должны решить проблему с использованием ИИ, сообщила пресс-служба Минцифры по региону.

Хакатон по искусственному интеллекту — конкурс, на котором специалисты-разработчики программного обеспечения решают бизнес-проблему или социальную проблему за счет технологий по искусственному интеллекту, в том числе с использованием государственных наборов данных. По итогам конкурса выбираются наиболее качественные решения.

Цель хакатонов — продвижение искусственного интеллекта и вовлечение ИТ-разработчиков в развитие данной технологии в России. До 2024 года планируется проведение более 100 хакатонов. Финансирование на их проведение составит около 850 миллионов рублей. Ожидается, что общее количество участников соревнований составит более 20 тысяч человек.

В Новосибирской области развитие технологий искусственного интеллекта является одной из приоритетных задач по цифровой трансформации. Работа по проведению хакатонов среди AI-разработчиков будет поддержана в соответствии с федеральными инициативами, отметил министр цифрового развития и связи региона Анатолий Дюбанов.