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Хакатон по искусственному интеллекту пройдет в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирская область проведет хакатон по искусственному интеллекту — на конкурсе разработчики должны решить проблему с использованием ИИ, сообщила пресс-служба Минцифры по региону.

Хакатон по искусственному интеллекту — конкурс, на котором специалисты-разработчики программного обеспечения решают бизнес-проблему или социальную проблему за счет технологий по искусственному интеллекту, в том числе с использованием государственных наборов данных. По итогам конкурса выбираются наиболее качественные решения.

Цель хакатонов — продвижение искусственного интеллекта и вовлечение ИТ-разработчиков в развитие данной технологии в России. До 2024 года планируется проведение более 100 хакатонов. Финансирование на их проведение составит около 850 миллионов рублей. Ожидается, что общее количество участников соревнований составит более 20 тысяч человек.

В Новосибирской области развитие технологий искусственного интеллекта является одной из приоритетных задач по цифровой трансформации. Работа по проведению хакатонов среди AI-разработчиков будет поддержана в соответствии с федеральными инициативами, отметил министр цифрового развития и связи региона Анатолий Дюбанов.

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Новосибирск #Интернет #Образование
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